Практика судов
  1. В Украине

Несвоевременная уплата единого налога — с какого дня начинают начислять пеню

21:34, 31 августа 2025
Если ФЛП первой, второй или третьей групп не уплачивает единый налог в срок, контролирующий орган начисляет пеню.
Несвоевременная уплата единого налога — с какого дня начинают начислять пеню
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Запорожской области объяснило, какие последствия ожидают физических лиц-предпринимателей в случае несвоевременной уплаты единого налога.

Как платят единый налог ФЛП

ФЛП первой и второй групп уплачивают единый налог авансовым взносом до 20 числа каждого месяца. В то же время они могут внести налог заранее — за квартал или даже год, но не позже конца текущего отчетного года.

ФЛП третьей группы (кроме е-резидентов) должны уплатить налог в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации за квартал.

Ответственность за просрочку

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что ФЛП несут ответственность за правильность начисления, своевременность и полноту уплаты налогов, а также за подачу деклараций.

В случае нарушений применяются финансовые санкции в виде штрафов и пени.

Когда начисляется пеня

Согласно подпункту 129.1.3 статьи 129 НКУ, пеня начинает начисляться после окончания 90 календарных дней с момента просрочки уплаты единого налога.

Она рассчитывается за каждый день просрочки, начиная с 91-го дня, в размере 100% годовой учетной ставки НБУ, действующей на соответствующую дату.

Таким образом, если ФЛП первой, второй или третьей групп не уплачивают единый налог вовремя, контролирующий орган начисляет пеню в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду