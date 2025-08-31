Несвоевременная уплата единого налога — с какого дня начинают начислять пеню

Если ФЛП первой, второй или третьей групп не уплачивает единый налог в срок, контролирующий орган начисляет пеню.

Главное управление ГНС в Запорожской области объяснило, какие последствия ожидают физических лиц-предпринимателей в случае несвоевременной уплаты единого налога.

Как платят единый налог ФЛП

ФЛП первой и второй групп уплачивают единый налог авансовым взносом до 20 числа каждого месяца. В то же время они могут внести налог заранее — за квартал или даже год, но не позже конца текущего отчетного года.

ФЛП третьей группы (кроме е-резидентов) должны уплатить налог в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации за квартал.

Ответственность за просрочку

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что ФЛП несут ответственность за правильность начисления, своевременность и полноту уплаты налогов, а также за подачу деклараций.

В случае нарушений применяются финансовые санкции в виде штрафов и пени.

Когда начисляется пеня

Согласно подпункту 129.1.3 статьи 129 НКУ, пеня начинает начисляться после окончания 90 календарных дней с момента просрочки уплаты единого налога.

Она рассчитывается за каждый день просрочки, начиная с 91-го дня, в размере 100% годовой учетной ставки НБУ, действующей на соответствующую дату.

Таким образом, если ФЛП первой, второй или третьей групп не уплачивают единый налог вовремя, контролирующий орган начисляет пеню в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

