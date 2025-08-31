У Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина — перші фото з місця події

У Львові знову пролунали постріли — через день після вбивства колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.

Фото: Суспільне Львів

У Львові ввечері 31 серпня сталася стрілянина. Про це повідомляє Суспільне.

Подія трапилася на вулиці Володимира Великого. На місце одразу прибули правоохоронці та кілька карет швидкої допомоги.

ОНОВЛЕНО:

Поліція встановлює обставини стрілянини.

Вказується, що унаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка, який ймовірно здійснив постріли, затримано.

Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.

До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався.

Проводиться перевірка. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

За даними правоохоронців, убивство трапилося 30 серпня близько опівдня у Франківському районі Львова. Унаслідок зазнаних травм потерпілий загинув на місці.

Фото: Facebook львівського депутата Ігоря Зінкевича

