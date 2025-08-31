Практика судів
Апеляційний суд США розгляне суперечливий закон Техасу про арешти мігрантів

23:31, 31 серпня 2025
Федеральний апеляційний суд має вирішити, чи може набрати чинності закон Техасу, який надає поліції широкі повноваження щодо арешту мігрантів, підозрюваних у незаконному в'їзді до США.
Джерело фото: AP Photo / Eric Gay
Федеральний апеляційний суд США розглядатиме, чи може набути чинності закон штату Техас, що надає місцевій поліції широкі повноваження для арешту мігрантів, підозрюваних у незаконному в’їзді до країни. Про це пише АР.

Апеляційний суд 5-го округу скасував рішення колегії з трьох суддів, яка раніше визнала закон неконституційним. Тепер питання розглядатиме повний склад суду.

Йдеться про Сенатський законопроект 4, ухвалений у Техасі ще 2023 року. Федеральний суддя визнав його неконституційним, але влада штату оскаржила це рішення.

За законопроектом, правоохоронці Техасу можуть арештовувати осіб, підозрюваних у незаконному перетині кордону. Затримані мали б або погодитися на наказ судді залишити країну, або постати перед обвинуваченням у правопорушенні. У разі відмови виконати наказ — мігрантам загрожує повторний арешт і вже серйозніші кримінальні звинувачення.

Губернатор Техасу Грег Ебботт назвав рішення апеляційного суду «обнадійливим знаком».

Раніше ми писали, що Верховний суд США дозволив депортацію мігрантів до третіх країн без слухань.

США

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

