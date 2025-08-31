Практика судов
  1. В мире

Апелляционный суд США рассмотрит спорный закон Техаса об арестах мигрантов

23:31, 31 августа 2025
Федеральный апелляционный суд должен решить, может ли вступить в силу закон Техаса, который дает полиции широкие полномочия по аресту мигрантов, подозреваемых в незаконном въезде в США.
Апелляционный суд США рассмотрит спорный закон Техаса об арестах мигрантов
Источник фото: AP Photo / Eric Gay
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный апелляционный суд США будет рассматривать, может ли вступить в силу закон штата Техас, предоставляющий местной полиции широкие полномочия для ареста мигрантов, подозреваемых в незаконном въезде в страну. Об этом пишет АР.

Апелляционный суд 5-го округа отменил решение коллегии из трех судей, которая ранее признала закон неконституционным. Теперь вопрос будет рассматривать полный состав суда.

Речь идет о Сенатском законопроекте 4, принятом в Техасе еще в 2023 году. Федеральный судья признал его неконституционным, но власти штата обжаловали это решение.

Согласно законопроекту, правоохранители Техаса могут арестовывать лиц, подозреваемых в незаконном пересечении границы. Задержанные должны будут либо согласиться на приказ судьи покинуть страну, либо предстать перед обвинением в правонарушении. В случае отказа выполнить приказ мигрантам грозит повторный арест и уже более серьезные уголовные обвинения.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал решение апелляционного суда «обнадеживающим знаком».

Ранее мы писали, что Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны без слушаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду