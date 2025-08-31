Апелляционный суд США рассмотрит спорный закон Техаса об арестах мигрантов

Федеральный апелляционный суд должен решить, может ли вступить в силу закон Техаса, который дает полиции широкие полномочия по аресту мигрантов, подозреваемых в незаконном въезде в США.

Федеральный апелляционный суд США будет рассматривать, может ли вступить в силу закон штата Техас, предоставляющий местной полиции широкие полномочия для ареста мигрантов, подозреваемых в незаконном въезде в страну. Об этом пишет АР.

Апелляционный суд 5-го округа отменил решение коллегии из трех судей, которая ранее признала закон неконституционным. Теперь вопрос будет рассматривать полный состав суда.

Речь идет о Сенатском законопроекте 4, принятом в Техасе еще в 2023 году. Федеральный судья признал его неконституционным, но власти штата обжаловали это решение.

Согласно законопроекту, правоохранители Техаса могут арестовывать лиц, подозреваемых в незаконном пересечении границы. Задержанные должны будут либо согласиться на приказ судьи покинуть страну, либо предстать перед обвинением в правонарушении. В случае отказа выполнить приказ мигрантам грозит повторный арест и уже более серьезные уголовные обвинения.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал решение апелляционного суда «обнадеживающим знаком».

