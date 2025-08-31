Практика судів
Верховний суд США просять заборонити трансгендерному підлітку користуватися чоловічим туалетом

20:57, 31 серпня 2025
Південна Кароліна просить Верховний суд США дозволити заборону на користування туалетами для трансгендерних школярів.
Фото: Pixabay
Штат Південна Кароліна звернувся до Верховного суду США із проханням скасувати рішення апеляційного суду, яке дозволило 13-річному трансгендерному хлопчику користуватися туалетами відповідно до його гендерної ідентичності. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

На початку серпня Четвертий апеляційний суд тимчасово заблокував дію закону штату, який забороняє трансгендерним учням відвідувати туалети, що відповідають їхній гендерній ідентичності. Суд ухвалив рішення на користь підлітка під псевдонімом Джон Доу, спираючись на прецедентну справу Grimm v. Gloucester County School Board 2020 року, де аналогічну заборону у Вірджинії визнали такою, що суперечить Конституції США та Закону про освіту (Title IX).

Південна Кароліна у своєму зверненні заявила, що опинилася «між молотом і ковадлом»: з одного боку, виконавча влада вимагає дотримання Title IX, а з іншого — апеляційний суд зобов’язує діяти протилежно.

Аргументи сторін

Адвокати Джона Доу наголошують, що звернення до Верховного суду є «надзвичайним кроком», який не виправданий.

«Штат намагається заблокувати одного дев’ятикласника від користування туалетом для хлопців, перетворюючи це на «надзвичайну ситуацію», — заявила Александра Бродскі.

Натомість влада Південної Кароліни наполягає, що чинний бюджетний припис (Proviso), яким у 2024 році запровадили заборону, є «волевиявленням виборців і захистом приватності учнів». Штат посилається також на нещодавнє рішення Верховного суду у справі United States v. Skrmetti, яке підтвердило законність заборони на гендерно-афірмативне лікування для неповнолітніх у Теннессі.

Історія підлітка

Джон Доу, який відкрито живе як хлопець понад рік, почав користуватися чоловічими туалетами у середній школі Cane Bay в серпні 2024-го. Учні не висловлювали заперечень, але викладачі повідомили адміністрацію, і школяра зобов’язали відвідувати жіночий туалет або окрему вбиральню для медсестри. Коли він відмовився, його відсторонили від занять, після чого батьки перевели дитину в інший заклад.

Що далі

Апеляційний суд підкреслив, що немає жодних доказів шкоди для інших учнів від користування туалетом трансгендерним підлітком. Попри це, влада штату вимагає від Верховного суду дозволу застосовувати заборону, заявляючи, що рішення може вплинути на всі школи й «відлякувати» інших учнів від користування туалетами.

суд США позов

