Верховный суд США просят запретить трансгендерному подростку пользоваться мужским туалетом

20:57, 31 августа 2025
Южная Каролина просит Верховный суд США разрешить запрет на использование туалетов для трансгендерных школьников.
Фото: Pixabay
Штат Южная Каролина обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение апелляционного суда, которое позволило 13-летнему трансгендерному мальчику пользоваться туалетами в соответствии с его гендерной идентичностью. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

В начале августа Четвертый апелляционный суд временно заблокировал действие закона штата, который запрещает трансгендерным ученикам посещать туалеты, соответствующие их гендерной идентичности. Суд принял решение в пользу подростка под псевдонимом Джон Доу, опираясь на прецедентное дело Grimm v. Gloucester County School Board 2020 года, где аналогичный запрет в Вирджинии признали противоречащим Конституции США и Закону об образовании (Title IX).

Южная Каролина в своем обращении заявила, что оказалась «между молотом и наковальней»: с одной стороны, исполнительная власть требует соблюдения Title IX, а с другой — апелляционный суд обязывает действовать противоположным образом.

Аргументы сторон

Адвокаты Джона Доу подчеркивают, что обращение в Верховный суд является «чрезвычайным шагом», который не оправдан.

«Штат пытается заблокировать одного девятиклассника от пользования туалетом для мальчиков, превращая это в «чрезвычайную ситуацию», — заявила Александра Бродски.

В то же время власти Южной Каролины настаивают, что действующее бюджетное положение (Proviso), которым в 2024 году ввели запрет, является «волеизъявлением избирателей и защитой приватности учеников». Штат также ссылается на недавнее решение Верховного суда по делу United States v. Skrmetti, которое подтвердило законность запрета на гендерно-аффирмативное лечение для несовершеннолетних в Теннесси.

История подростка

Джон Доу, который открыто живет как мальчик более года, начал пользоваться мужскими туалетами в средней школе Cane Bay в августе 2024-го. Ученики не высказывали возражений, но преподаватели сообщили администрации, и школьника обязали посещать женский туалет или отдельную уборную для медсестры. Когда он отказался, его отстранили от занятий, после чего родители перевели ребенка в другое учебное заведение.

Что дальше

Апелляционный суд подчеркнул, что нет никаких доказательств вреда для других учеников от пользования туалетом трансгендерным подростком. Несмотря на это, власти штата требуют от Верховного суда разрешения применять запрет, утверждая, что решение может повлиять на все школы и «отпугивать» других учеников от пользования туалетами.

