Практика судів
  1. У світі

У Китаї скасували аукціон із продажу кота для погашення боргів власника: тварина знайшла новий дім

20:02, 31 серпня 2025
Кіт, якого планували продати разом з майном боржника, після скасування аукціону знайшов нового господаря.
Фото: scmp.com
Суд у китайському місті Янчжоу відмовився від ідеї продати кота на аукціоні для погашення боргів його колишнього власника. Тварину вже знайшла новий дім. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як кіт опинився на аукціоні

Колишній господар тварини заборгував банкам майже 4 мільйони юанів (близько 560 тисяч доларів). У 2022 році суд арештував усі його активи, серед яких опинився й кіт давньої китайської породи Лі Хуа, оцінений у 714 юанів (приблизно 100 доларів).

Тварину утримували у зоомагазині, де сума за догляд перевищила 20 тисяч юанів (понад 2 800 доларів). За описом власника магазину, кіт був «лагідним», мав щеплення та перебував у доброму стані, хоча не був кастрований.

Скасований аукціон

Аукціон планувалося провести 3 вересня на платформі Alibaba Judicial Auction Platform. Подія зібрала понад 450 тисяч переглядів і понад 5 тисяч потенційних учасників, які внесли заставу у 50 юанів. Згодом кредитори несподівано відкликали запит на продаж, а всі кошти повернули.

Реакція та думки

Незвичний аукціон викликав хвилю дискусій у китайських соцмережах.

Юристи пояснили, що навіть у разі проведення торгів суд вимагав би від учасників довести, що вони здатні належно доглядати за твариною. Також можливий варіант, коли кіт передається на утримання зоозахисній організації до пошуку постійного дому.

Не перший випадок

Це не перший подібний інцидент у Китаї. Так, у березні суд у місті Шеньчжень виставив на аукціон 100 тонн живих крокодилів за стартовою ціною 4 мільйони юанів після того, як компанія-власник не змогла виконати свої фінансові зобов’язання.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

