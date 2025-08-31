Практика судов
В Китае отменили аукцион по продаже кота для погашения долгов владельца: животное нашло новый дом

20:02, 31 августа 2025
Кот, которого планировали продать вместе с имуществом должника, после отмены аукциона обрел нового хозяина.
Фото: scmp.com
Суд в китайском городе Янчжоу отказался от идеи продать кота на аукционе для погашения долгов его бывшего владельца. Животное уже нашло новый дом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как кот оказался на аукционе

Бывший хозяин животного задолжал банкам почти 4 миллиона юаней (около 560 тысяч долларов). В 2022 году суд арестовал все его активы, среди которых оказался и кот древней китайской породы Ли Хуа, оцененный в 714 юаней (примерно 100 долларов).

Животное содержалось в зоомагазине, где сумма за уход превысила 20 тысяч юаней (свыше 2 800 долларов). По описанию владельца магазина, кот был «ласковым», имел прививки и находился в хорошем состоянии, хотя не был кастрирован.

Отмененный аукцион

Аукцион планировалось провести 3 сентября на платформе Alibaba Judicial Auction Platform. Событие собрало более 450 тысяч просмотров и свыше 5 тысяч потенциальных участников, которые внесли залог в 50 юаней. Впоследствии кредиторы неожиданно отозвали запрос на продажу, а все средства были возвращены.

Реакция и мнения

Необычный аукцион вызвал волну дискуссий в китайских соцсетях.

Юристы пояснили, что даже в случае проведения торгов суд потребовал бы от участников доказать, что они способны должным образом заботиться о животном. Также возможен вариант, когда кот передается на содержание зоозащитной организации до поиска постоянного дома.

Не первый случай

Это не первый подобный инцидент в Китае. Так, в марте суд в городе Шэньчжэнь выставил на аукцион 100 тонн живых крокодилов по стартовой цене 4 миллиона юаней после того, как компания-владелец не смогла выполнить свои финансовые обязательства.

