Пенсійний фонд автоматично перерахував субсидії: у кого зросли виплати

Пенсійний фонд оновив розмір житлових субсидій для домогосподарств, у яких змінилися доходи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Органи Пенсійного фонду України переглянули розмір житлових субсидій для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.

Такий перерахунок відбувається автоматично двічі на рік — у березні та серпні — й не потребує звернення від субсидіантів.

Цього разу перерахунок проведено з серпня для тих сімей, у яких дохід за І та ІІ квартали 2025 року зріс або знизився більш ніж на 50% у порівнянні з доходами за ІІІ та IV квартали 2024 року. Саме ці показники враховувалися при призначенні субсидії з травня 2025 року.

Таким чином, домогосподарства зі зниженими доходами отримають більший розмір субсидії, тоді як у разі зростання доходів розмір виплат відповідно зменшився.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.