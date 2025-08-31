Пенсионный фонд автоматически пересчитал субсидии: у кого выросли выплаты

Пенсионный фонд обновил размер жилищных субсидий для домохозяйств, у которых изменились доходы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Органы Пенсионного фонда Украины пересмотрели размер жилищных субсидий для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.

Такой перерасчет происходит автоматически дважды в год — в марте и августе — и не требует обращения от получателей субсидий.

На этот раз перерасчет проведен с августа для тех семей, у которых доход за I и II кварталы 2025 года вырос или снизился более чем на 50% по сравнению с доходами за III и IV кварталы 2024 года. Именно эти показатели учитывались при назначении субсидии с мая 2025 года.

Таким образом, домохозяйства со снижением доходов получат больший размер субсидии, тогда как в случае роста доходов размер выплат соответственно уменьшился.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.