Во Львове на улице Владимира Великого произошла стрельба — первые фото с места происшествия

Во Львове снова раздались выстрелы — через день после убийства бывшего спикера парламента Андрея Парубия.

Фото: Суспільне Львів

Во Львове вечером 31 августа произошла стрельба. Об этом сообщает Суспільне.

Событие произошло на улице Владимира Великого. На место сразу прибыли правоохранители и несколько машин скорой помощи.

ОБНОВЛЕНО:

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы.

Указывается, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчина, который, предположительно, произвел выстрелы, задержан.

Правоохранители выяснили, что между местным жителем и ещё двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он сделал в их сторону три выстрела из пневматического пистолета.

До прибытия полиции злоумышленника задержали прохожие. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.

Проводится проверка. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, во Львове 30 августа убили Андрея Парубия — бывшего председателя Верховной Рады Украины.

По данным правоохранителей, убийство произошло 30 августа около полудня во Франковском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте.

Фото: Facebook львовского депутата Игоря Зинкевича

