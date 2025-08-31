Во Львове на улице Владимира Великого произошла стрельба — первые фото с места происшествия

Во Львове вечером 31 августа произошла стрельба. Об этом сообщает Суспільне.
Событие произошло на улице Владимира Великого. На место сразу прибыли правоохранители и несколько машин скорой помощи.
ОБНОВЛЕНО:
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы.
Указывается, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчина, который, предположительно, произвел выстрелы, задержан.
Правоохранители выяснили, что между местным жителем и ещё двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он сделал в их сторону три выстрела из пневматического пистолета.
До прибытия полиции злоумышленника задержали прохожие. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.
Проводится проверка. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Напомним, во Львове 30 августа убили Андрея Парубия — бывшего председателя Верховной Рады Украины.
По данным правоохранителей, убийство произошло 30 августа около полудня во Франковском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте.
Фото: Facebook львовского депутата Игоря Зинкевича
