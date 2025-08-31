Практика судов
Во Львове на улице Владимира Великого произошла стрельба — первые фото с места происшествия

21:33, 31 августа 2025
Во Львове снова раздались выстрелы — через день после убийства бывшего спикера парламента Андрея Парубия.
Фото: Суспільне Львів
Фото: Суспільне Львів
Во Львове вечером 31 августа произошла стрельба. Об этом сообщает Суспільне.

Событие произошло на улице Владимира Великого. На место сразу прибыли правоохранители и несколько машин скорой помощи.

ОБНОВЛЕНО:

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы.

Указывается, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчина, который, предположительно, произвел выстрелы, задержан.

Правоохранители выяснили, что между местным жителем и ещё двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он сделал в их сторону три выстрела из пневматического пистолета.

До прибытия полиции злоумышленника задержали прохожие. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.

Проводится проверка. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, во Львове 30 августа убили Андрея Парубия — бывшего председателя Верховной Рады Украины.

По данным правоохранителей, убийство произошло 30 августа около полудня во Франковском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте.

Фото: Facebook львовского депутата Игоря Зинкевича

Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

