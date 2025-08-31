Киберполиция и ПФУ предупредили о фейковых «новых пенсионных правилах» – что известно

В Telegram-каналах распространяют сообщения о якобы изменении правил начисления пенсий с 1 сентября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киберполиция Украины и Пенсионный фонд предупредили о распространении недостоверной информации относительно якобы изменений в начислении пенсий с 1 сентября.

Как указывают в полиции, в популярных Telegram-каналах с многомиллионной аудиторией появились публикации, где пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке, чтобы узнать детали.

В ведомствах подчеркивают: такие сообщения не имеют ничего общего с официальными разъяснениями. Это манипуляции, направленные на то, чтобы привлечь внимание к чувствительным темам и заставить людей переходить на сторонние ресурсы. Часть таких сайтов может представлять угрозу для безопасности персональных данных.

Ранее мы рассказывали, что Министерство социальной политики проводит консультации с международными партнерами относительно совместных механизмов защиты сбережений в рамках внедрения накопительной пенсионной системы. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.