Практика судів
  1. В Україні

Кіберполіція та ПФУ попередили про фейкові «нові пенсійні правила» – що відомо

23:00, 31 серпня 2025
У Telegram-каналах поширюють повідомлення про нібито зміну правил нарахування пенсій з 1 вересня.
Кіберполіція та ПФУ попередили про фейкові «нові пенсійні правила» – що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кіберполіція України та Пенсійний фонд попередили про поширення неправдивої інформації щодо нібито змін у нарахуванні пенсій з 1 вересня.

Як вказують у поліції, у популярних Telegram-каналах із багатомільйонною аудиторією з’явилися публікації, де користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням, аби дізнатися деталі.

У відомствах наголошують: такі повідомлення не мають нічого спільного з офіційними роз’ясненнями. Це маніпуляції, спрямовані на те, щоб привернути увагу до чутливих тем і змусити людей переходити на сторонні ресурси. Частина таких сайтів може становити загрозу для безпеки персональних даних.

Раніше ми розповідали, що Міністерство соціальної політики проводить консультації з міжнародними партнерами щодо спільних механізмів захисту заощаджень у межах впровадження накопичувальної пенсійної системи. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

кіберзлочинність Пенсійний фонд пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду