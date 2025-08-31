Кіберполіція та ПФУ попередили про фейкові «нові пенсійні правила» – що відомо

У Telegram-каналах поширюють повідомлення про нібито зміну правил нарахування пенсій з 1 вересня.

Кіберполіція України та Пенсійний фонд попередили про поширення неправдивої інформації щодо нібито змін у нарахуванні пенсій з 1 вересня.

Як вказують у поліції, у популярних Telegram-каналах із багатомільйонною аудиторією з’явилися публікації, де користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням, аби дізнатися деталі.

У відомствах наголошують: такі повідомлення не мають нічого спільного з офіційними роз’ясненнями. Це маніпуляції, спрямовані на те, щоб привернути увагу до чутливих тем і змусити людей переходити на сторонні ресурси. Частина таких сайтів може становити загрозу для безпеки персональних даних.

