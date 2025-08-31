На Волыни разоблачили схему фиктивного трудоустройства для «брони» за $12 тысяч

Дельцы организовали схему уклонения от мобилизации.

На Волыни задержали организаторов схемы фиктивного трудоустройства ради «брони» за 12 тысяч долларов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

В частности, разоблачены 38-летний львовянин и 32-летний житель Волыни, которые организовали схему уклонения от мобилизации.

По данным следствия, сообщники пообещали военнообязанному за 12 тысяч долларов незаконно «забронировать» его, внеся ложные сведения в реестр «Обериг».

Для этого они планировали оформить его на предприятие критической инфраструктуры на два года лишь «на бумаге» – без реального выполнения им трудовых функций.

Правоохранители задержали мужчин после получения 10,6 тысячи долларов.

Обоим сообщено о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил и других военных формирований в условиях военного положения, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд уже избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

