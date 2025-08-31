На Волині викрили схему фіктивного працевлаштування для «броні» за $12 тисяч

Ділки організували схему ухилення від мобілізації.

На Волині затримали організаторів схеми фіктивного працевлаштування заради «броні» за 12 тисяч доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зокрема, викрито 38-річного львів’янина та 32-річного волинянина, які організували схему ухилення від мобілізації.

За даними слідства, спільники пообіцяли військовозобов’язаному за 12 тисяч доларів незаконно «забронювати» його, внісши неправдиві відомості до реєстру «Оберіг».

Для цього вони планували оформити його на підприємство критичної інфраструктури на два роки лише «на папері» – без реального виконання ним трудових функцій.

Правоохоронці затримали чоловіків після отримання 10,6 тисяч доларів.

Обом повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил та інших військових формувань в умовах воєнного стану, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

