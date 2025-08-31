Практика судів
  1. В Україні

На Волині викрили схему фіктивного працевлаштування для «броні» за $12 тисяч

21:16, 31 серпня 2025
Ділки організували схему ухилення від мобілізації.
На Волині викрили схему фіктивного працевлаштування для «броні» за $12 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині затримали організаторів схеми фіктивного працевлаштування заради «броні» за 12 тисяч доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зокрема, викрито 38-річного львів’янина та 32-річного волинянина, які організували схему ухилення від мобілізації.

За даними слідства, спільники пообіцяли військовозобов’язаному за 12 тисяч доларів незаконно «забронювати» його, внісши неправдиві відомості до реєстру «Оберіг».

Для цього вони планували оформити його на підприємство критичної інфраструктури на два роки лише «на папері» – без реального виконання ним трудових функцій.

Правоохоронці затримали чоловіків після отримання 10,6 тисяч доларів.

Обом повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил та інших військових формувань в умовах воєнного стану, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду