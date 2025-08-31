Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский о расследовании убийства Андрея Парубия: привлечены все службы, работают круглосуточно

20:26, 31 августа 2025
К расследованию убийства Андрея Парубия привлечены все силовые структуры, отрабатывающие обстоятельства дела.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о ходе расследования убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

По словам Главы государства, в течение дня ему докладывали министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Они проинформировали о уже проведённых действиях и отработке всех обстоятельств дела.

К работе привлечены полиция, СБУ и прокуратура. Зеленский подчеркнул, что правоохранители работают фактически круглосуточно.

«В течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка — по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат», — отметил Президент.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, убийство Андрея Парубия было тщательно спланировано, СБУ привлечена к расследованию.

Добавим, что Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище во Львове 2 сентября.

убийство Андрей Парубий Владимир Зеленский

