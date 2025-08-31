Практика судів
Володимир Зеленський про розслідування вбивства Андрія Парубія: залучені всі служби, працюють цілодобово

20:26, 31 серпня 2025
До розслідування вбивства Андрія Парубія залучені всі силові структури, які відпрацьовують обставини справи.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про хід розслідування вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

За словами Глави держави, протягом дня йому доповідали міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк. Вони поінформували про вже проведені дії та відпрацювання всіх обставин справи.

До роботи залучені поліція, СБУ та прокуратура. Зеленський наголосив, що правоохоронці працюють фактично цілодобово.

«Протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат», — зазначив Президент.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Додамо, що Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

