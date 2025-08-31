Практика судов
  1. В Украине

Во Львове владелица квартиры на шестом этаже самовольно надстроила седьмой этаж

23:59, 31 августа 2025
По документам, дом был введен в эксплуатацию в 2023 году как шестиэтажный.
Во Львове владелица квартиры на шестом этаже самовольно надстроила седьмой этаж
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове на улице Червоной владелица двух квартир на шестом этаже самовольно возвела еще один — седьмой этаж. Работы зафиксировала Франковская райадминистрация и обратилась в городскую инспекцию Госархстройконтроля для проверки законности надстройки, сообщили в мэрии.

По документам, дом был введен в эксплуатацию в 2023 году как шестиэтажный. Однако владелица квартир 10 и 11 решила расширить площадь жилья без каких-либо разрешений.

Согласно законодательству, такие работы требуют градостроительных условий и ограничений, проектной документации с экспертизой и разрешения на строительство. Однако, как указано в сообщении, в мэрию обращений по этому поводу не поступало.

Владелицу пригласили на комиссию Инспекции 2 сентября. Из-за действия моратория на проверки строительства инспекция планирует обратиться в Киев за разрешением на проведение проверки. В случае необходимости делом займутся и правоохранительные органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду