Во Львове владелица квартиры на шестом этаже самовольно надстроила седьмой этаж

По документам, дом был введен в эксплуатацию в 2023 году как шестиэтажный.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове на улице Червоной владелица двух квартир на шестом этаже самовольно возвела еще один — седьмой этаж. Работы зафиксировала Франковская райадминистрация и обратилась в городскую инспекцию Госархстройконтроля для проверки законности надстройки, сообщили в мэрии.

По документам, дом был введен в эксплуатацию в 2023 году как шестиэтажный. Однако владелица квартир 10 и 11 решила расширить площадь жилья без каких-либо разрешений.

Согласно законодательству, такие работы требуют градостроительных условий и ограничений, проектной документации с экспертизой и разрешения на строительство. Однако, как указано в сообщении, в мэрию обращений по этому поводу не поступало.

Владелицу пригласили на комиссию Инспекции 2 сентября. Из-за действия моратория на проверки строительства инспекция планирует обратиться в Киев за разрешением на проведение проверки. В случае необходимости делом займутся и правоохранительные органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.