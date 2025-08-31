У Львові власниця квартири на шостому поверсі самовільно надбудувала сьомий поверх

За документами, будинок було введено в експлуатацію у 2023 році як шестиповерховий.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові на вулиці Червоній власниця двох квартир на шостому поверсі самовільно звела ще один — сьомий поверх. Роботи зафіксувала Франківська райадміністрація та звернулася до міської інспекції Держархбудконтролю для перевірки законності надбудови, повідомили у міській раді.

За документами, будинок було введено в експлуатацію у 2023 році як шестиповерховий. Проте власниця квартир 10 та 11 вирішила розширити площу житла без жодних дозволів.

Згідно із законодавством, такі роботи потребують містобудівних умов та обмежень, проєктної документації з експертизою і дозволу на будівництво. Однак, як вказується у повідомленні, у міську раду звернень щодо цього не надходило.

Власницю запрошено на комісію Інспекції 2 вересня. Через дію мораторію на перевірки будівництва інспекція планує звернутися до Києва по дозвіл на проведення перевірки. У разі потреби справою займуться і правоохоронні органи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.