Практика судів
  1. В Україні

У Львові власниця квартири на шостому поверсі самовільно надбудувала сьомий поверх

23:59, 31 серпня 2025
За документами, будинок було введено в експлуатацію у 2023 році як шестиповерховий.
У Львові власниця квартири на шостому поверсі самовільно надбудувала сьомий поверх
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові на вулиці Червоній власниця двох квартир на шостому поверсі самовільно звела ще один — сьомий поверх. Роботи зафіксувала Франківська райадміністрація та звернулася до міської інспекції Держархбудконтролю для перевірки законності надбудови, повідомили у міській раді.

За документами, будинок було введено в експлуатацію у 2023 році як шестиповерховий. Проте власниця квартир 10 та 11 вирішила розширити площу житла без жодних дозволів.

Згідно із законодавством, такі роботи потребують містобудівних умов та обмежень, проєктної документації з експертизою і дозволу на будівництво. Однак, як вказується у повідомленні, у міську раду звернень щодо цього не надходило.

Власницю запрошено на комісію Інспекції 2 вересня. Через дію мораторію на перевірки будівництва інспекція планує звернутися до Києва по дозвіл на проведення перевірки. У разі потреби справою займуться і правоохоронні органи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду