Практика судів
  1. В Україні

Нацполіція оприлюднила фото затриманого підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

09:54, 1 вересня 2025
У Нацполіції заявили, що у вбивстві Андрія Парубія є російський слід.
Нацполіція оприлюднила фото затриманого підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Керівник Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що зловмисник тривалий час готувався, стежив, планував та скоїв вбивство.

Він підкреслив, що правоохоронцям знадобилося 36 годин, аби вийти на його слід і затримати.

«30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині», - заявив Вигівський.

Очільник Нацполіції додав, що цей злочин не випадковий.

«У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен», - сказав він.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Додамо, що Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція вбивство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив порядок оцінки застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик

З метою встановлення факту застосування нечесних комерційних практик посадові особи Держпродспоживслужби матимуть право одержувати безоплатно від бізнесу копії документів, матеріалів, довідок.

Кабмін врегулював новий вид премії для топ-чиновників – за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

Також зміни передбачають, що загальний розмір річних премій не може перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати державного службовця за рік.

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання обігу криптоактивів, яким регулятора наділять слідчими повноваженнями

Регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

Кабмін доручив собі розробити законопроект щодо розбудови національної системи стратегічного планування до червня 2026 року.

«Помічники суддів та секретарі судового засідання в умовах існуючих фінансових проблем можуть бути схильними до корупції» – Комітет ВРУ з питань правової політики

Народні депутати виступили проти надання помічникам суддів та секретарям судового засідання права доступу до державних реєстрів і банків даних.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду