Нацполіція оприлюднила фото затриманого підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

У Нацполіції заявили, що у вбивстві Андрія Парубія є російський слід.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Керівник Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що зловмисник тривалий час готувався, стежив, планував та скоїв вбивство.

Він підкреслив, що правоохоронцям знадобилося 36 годин, аби вийти на його слід і затримати.

«30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині», - заявив Вигівський.

Очільник Нацполіції додав, що цей злочин не випадковий.

«У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен», - сказав він.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Додамо, що Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

