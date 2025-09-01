Верховний Суд пояснив, що є належним доказом нестачі товару, виявленої магазином роздрібної торгівлі

Надані ФОП звіти про нестачу товару, виявлену в ході інвентаризації у магазині, є належними й допустимими доказами.

Звіти фізичної особи – підприємця (ФОП) про нестачу товару, виявлену в ході інвентаризації в магазині роздрібної торгівлі, є належними й допустимими доказами вартості викраденого товару з цього магазину. На це вказав Верховний Суд у постанові від 17 липня 2025 року по справі №750/11077/23.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили обвинувачену за ч. 4 ст. 186 КК.

У касаційній скарзі захисник вказує, що суди попередніх інстанцій безпідставно відхилили його клопотання про призначення судово-бухгалтерської експертизи для підтвердження нестачі товару й витребування в Головному управлінні Державної податкової служби інформації щодо касових апаратів, зареєстрованих за фізичними особами-підприємцями ФОП, та перебування на роботі в останніх найманих працівників.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд змінив вирок апеляційного суду в частині призначеного покарання.

ККС ВС вказав, що предметом дослідження апеляційного суду були й доводи сторони захисту щодо недопустимості як доказів звітів про виявлення нестачі в магазині, відсутність у матеріалах кримінального провадження висновку інвентаризаційної комісії та експертної оцінки викраденого майна, визначення відсотка націнки магазину.

Апеляційний суд указав, що відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення від 2.09.2024 № 879 «Про інвентаризацію активів та зобов’язань», ФОП не зобов’язані проводити інвентаризацію своїх активів і зобов’язань. Вимоги про її проведення, прописані у вказаних законодавчих актах, не поширюються наФОП, а застосовуються тільки до юридичних осіб. До того ж підприємці можуть проводити інвентаризацію з власної ініціативи. Для цього не потрібно дотримуватися вимог Положення № 879. ФОП можуть проводити інвентаризацію вибірково, на власний розсуд. У такому випадку інвентаризація проводиться у вільному порядку, її може робити сам підприємець чи його працівники. Інвентаризація оформляється в довільній формі.

Отже, надані потерпілою звіти про нестачу товару, виявлену в ході інвентаризації у магазині, якими зафіксовано нестачу куртки, роздрібна ціна якої становить 8 249 грн, є належними й допустимими доказами, тож місцевий суд правильно взяв указані звіти до уваги як докази вартості викраденого з магазину роздрібної торгівлі товару.

Автор: Наталя Мамченко

