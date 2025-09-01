В Україні майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться очно — Юлія Свириденко

З 1 вересня дистанційно навчатимуться на 103 тисячі учнів менше, ніж торік.

1 вересня для 3,5 мільйонів українських дітей почався навчальний рік — майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться очно, а дистанційно — на 103 тисячі учнів менше, ніж торік. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

«Семирічний Максим у Харкові зайде до нової школи з укриттям. Для нього це просто клас, а для нас — символ, що майбутнє сильніше за страх. До кінця 2026 року ми плануємо відкрити 203 нових укриттів», - заявила вона.

Також Юлія Свириденко зазначила, що розширюється система «Мрія» – вона охоплює учнів та вчителів у 2 000 шкіл, а у постраждалих від війни громадах відкрили 406 центрів цифрового навчання.

«Вчителька Ольга з Полтави з вересня отримає доплату 2 тис. грн щомісячно і сама обиратиме, де підвищувати кваліфікацію.

На жаль, за деякими партами сьогодні нікого не буде. Деякі діти підуть до школи без батька чи матері. Деякі вчителі не зможуть зустріти своїх учнів. Кожна відремонтована школа, кожна стипендія, кожен новий клас — це наш борг перед тими, хто віддав життя за наше майбутнє», - додала вона.

