Практика судів
  1. В Україні

У Києві погіршився стан повітря – фіксується підвищений рівень пилу

12:18, 1 вересня 2025
Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості вважають метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру.
У Києві погіршився стан повітря – фіксується підвищений рівень пилу
Джерело фото: picture-alliance/dpa
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві станом на 10:30 1 вересня спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

За даними моніторингу, підвищилася концентрація зважених часток (пилу). Причиною вважають несприятливі метеоумови, зокрема низьку швидкість вітру, що сприяє накопиченню домішок у приземному шарі повітря.

Пункти спостереження на правому березі:

  • просп. Європейського Союзу– індекс 79 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Турівська – 82 (високий);
  • вул. Щусєва – 83 (високий);
  • вул. Китаївська – 68 (середній);
  • просп. Берестейський – 64 (середній).

Пункти спостереження на лівому березі:

  • вул. Харківське шосе – 77 (високий рівень);
  • вул. Архітектора Вербицького – 78 (високий).

До покращення ситуації киянам радять:

  • зачиняти вікна,
  • обмежити перебування на вулиці,
  • пити більше води,
  • використовувати очищувачі повітря на максимальному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, що є належним доказом нестачі товару, виявленої магазином роздрібної торгівлі

Надані ФОП звіти про нестачу товару, виявлену в ході інвентаризації у магазині, є належними й допустимими доказами.

Кабмін ухвалив постанови про підвищувальні коефіцієнти для зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів

Денис Маслов повідомив, що Кабмін нарешті ухвалив постанови про застосування підвищувальних коефіцієнтів до окладів працівників апаратів судів та помічників суддів.

В Україні з 1 вересня введений в дію закон про лобіювання

1 вересня введений в дію про лобіювання, а також набув сили закон про відповідальність за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Регулятор ринку криптовалют зможе отримувати доступ до приміщень осіб, які пов’язані з оборотом віртуальних активів

Верховна Рада готується ухвалити в цілому закон про регулювання ринку криптоактивів.

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання обігу криптоактивів, яким регулятора наділять слідчими повноваженнями

Регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду