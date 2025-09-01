У Києві погіршився стан повітря – фіксується підвищений рівень пилу

Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості вважають метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру.

Джерело фото: picture-alliance/dpa

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві станом на 10:30 1 вересня спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

За даними моніторингу, підвищилася концентрація зважених часток (пилу). Причиною вважають несприятливі метеоумови, зокрема низьку швидкість вітру, що сприяє накопиченню домішок у приземному шарі повітря.

Пункти спостереження на правому березі:

просп. Європейського Союзу– індекс 79 (високий рівень забрудненості);

вул. Турівська – 82 (високий);

вул. Щусєва – 83 (високий);

вул. Китаївська – 68 (середній);

просп. Берестейський – 64 (середній).

Пункти спостереження на лівому березі:

вул. Харківське шосе – 77 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького – 78 (високий).

До покращення ситуації киянам радять:

зачиняти вікна,

обмежити перебування на вулиці,

пити більше води,

використовувати очищувачі повітря на максимальному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.