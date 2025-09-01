Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС проведе публічне обговорення проекту Положення про регулярне оцінювання судді

10:48, 1 вересня 2025
Зауваження до проекту Положення про регулярне оцінювання судді ВККС приймає до 8 вересня.
ВККС проведе публічне обговорення проекту Положення про регулярне оцінювання судді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні 2025 року відбудеться публічне обговорення проекту Положення про регулярне оцінювання судді. Про це повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Зауваження до проекту Положення можна надіслати до 8 вересня 2025 року на електронну адресу: [email protected].

«Про дату, час, місце та форму проведення публічного обговорення проекту Положення буде повідомлено додатково», - заявили у ВККС.

Комісія нагадала, що регулярне оцінювання є одним із видів оцінювання судді та проводиться з метою виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному рівні та професійного зростання.

Головне завдання цього оцінювання – визначити, з яких галузей професійних знань суддя потребує підвищення кваліфікації для ефективного виконання своїх обов’язків, що, відповідно, покращуватиме якість судочинства в Україні.

Затвердження чітких правил та процедур регулярного оцінювання (самооцінювання) судді передбачено Дорожньою картою з питань верховенства права та є однією з передумов відкриття офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу, свідченням готовності України відповідати стандартам ЄС, бути надійним партнером держав-членів ЄС.

ВККС звертає увагу, що регулярне оцінювання судді не є процедурою кваліфікаційного оцінювання, а Вища кваліфікаційна комісія суддів України не є суб’єктом, уповноваженим на його проведення. Передбачено, що з метою виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення та підтримання кваліфікації на належному рівні враховуватиметься власна думка судді, його колег (суддів), викладачів Національної школи суддів України та відвідувачів відкритих судових засідань (громадських об’єднань).

У цій процедурі оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України є виключно регулятором.

Проект Положення про регулярне оцінювання судді

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін ухвалив постанови про підвищувальні коефіцієнти для зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів

Денис Маслов повідомив, що Кабмін нарешті ухвалив постанови про застосування підвищувальних коефіцієнтів до окладів працівників апаратів судів та помічників суддів.

В Україні з 1 вересня введений в дію закон про лобіювання

1 вересня введений в дію про лобіювання, а також набув сили закон про відповідальність за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Регулятор ринку криптовалют зможе отримувати доступ до приміщень осіб, які пов’язані з оборотом віртуальних активів

Верховна Рада готується ухвалити в цілому закон про регулювання ринку криптоактивів.

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання обігу криптоактивів, яким регулятора наділять слідчими повноваженнями

Регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

«Помічники суддів та секретарі судового засідання в умовах існуючих фінансових проблем можуть бути схильними до корупції» – Комітет ВРУ з питань правової політики

Народні депутати виступили проти надання помічникам суддів та секретарям судового засідання права доступу до державних реєстрів і банків даних.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду