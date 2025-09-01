ВККС проведе публічне обговорення проекту Положення про регулярне оцінювання судді

Зауваження до проекту Положення про регулярне оцінювання судді ВККС приймає до 8 вересня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні 2025 року відбудеться публічне обговорення проекту Положення про регулярне оцінювання судді. Про це повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Зауваження до проекту Положення можна надіслати до 8 вересня 2025 року на електронну адресу: [email protected].

«Про дату, час, місце та форму проведення публічного обговорення проекту Положення буде повідомлено додатково», - заявили у ВККС.

Комісія нагадала, що регулярне оцінювання є одним із видів оцінювання судді та проводиться з метою виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному рівні та професійного зростання.

Головне завдання цього оцінювання – визначити, з яких галузей професійних знань суддя потребує підвищення кваліфікації для ефективного виконання своїх обов’язків, що, відповідно, покращуватиме якість судочинства в Україні.

Затвердження чітких правил та процедур регулярного оцінювання (самооцінювання) судді передбачено Дорожньою картою з питань верховенства права та є однією з передумов відкриття офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу, свідченням готовності України відповідати стандартам ЄС, бути надійним партнером держав-членів ЄС.

ВККС звертає увагу, що регулярне оцінювання судді не є процедурою кваліфікаційного оцінювання, а Вища кваліфікаційна комісія суддів України не є суб’єктом, уповноваженим на його проведення. Передбачено, що з метою виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення та підтримання кваліфікації на належному рівні враховуватиметься власна думка судді, його колег (суддів), викладачів Національної школи суддів України та відвідувачів відкритих судових засідань (громадських об’єднань).

У цій процедурі оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України є виключно регулятором.

Проект Положення про регулярне оцінювання судді

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.