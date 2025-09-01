Уряд затвердив порядок оцінки застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик

З метою встановлення факту застосування нечесних комерційних практик посадові особи Держпродспоживслужби матимуть право одержувати безоплатно від бізнесу копії документів, матеріалів, довідок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін постановою №1030 затвердив Порядок оцінки застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик. Постанова набере чинності одночасно з набранням чинності Законом від 10 червня 2023 року №3153-ІХ «Про захист прав споживачів». В свою чергу, даний закон набере чинності через один рік з дня його опублікування, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що цей закон зокрема обмежує доступ до сайтів інтернет-магазинів, які використовують нечесну підприємницьку практику та порушують законодавство про захист прав споживачів, передбачає позасудове врегулювання спорів між підприємцями та споживачами, встановлює обмеження для маніпуляцій термінами «знижка», «вигода», «акція», дає визначення видів комерційної практики, що вводить споживача в оману тощо.

Затверджений Кабміном порядок визначає механізм оцінки Держпродспоживслужбою застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик щодо споживачів.

Так, Держпродспоживслужба проводить оцінку застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері захисту прав споживачів відповідно до статті 32 Закону і Закону від 5 квітня 2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

У рамках заходів державного нагляду (контролю) серед інших порушень вимог законодавства фіксуються порушення стосовно застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик шляхом застосування уніфікованої форми акта.

Комерційна практика оцінюється як нечесна, якщо з переліку питань щодо здійснення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами встановлено хоч одну ознаку нечесної комерційної практики згідно із статтями 26—29 Закону, а саме:

комерційна практика, що вводить в оману (позначення продукції знаком довіри, знаком якості або знаком відповідності без отримання на це відповідного дозволу уповноваженої особи чи власника такого знака, нав’язування споживачу умови щодо придбання додаткової продукції разом з придбанням продукції, необхідної споживачу тощо)

агресивна комерційна практика (містить елементи переслідування, примусу, зокрема із застосуванням фізичної сили, або надмірного впливу, а також яка впливає або може вплинути на наміри споживача вчинити правочин, на який він не погодився б в іншому випадку)

Держпродспоживслужба встановлює належність комерційної практики:

до комерційної практики, що вводить в оману відповідно до статей 26 та 27 Закону;

до агресивної комерційної практики відповідно до статей 28 та 29 Закону.

Під час оцінки наявності у комерційної практики ознак нечесної комерційної практики Держпродспоживслужба встановлює:

належність споживачів, щодо яких здійснюється комерційна практика, до вразливих категорій;

наявність завданої (можливо завданої) комерційною практикою шкоди економічним інтересам споживача або спотворення такою комерційною практикою економічної поведінки споживача щодо певної продукції.

У випадку встановлення, що споживачі належать до вразливих категорій, Держпродспоживслужба відповідно до законодавства оцінює врахування суб’єктом господарювання особливих характеристик такої групи споживачів та ймовірність здійснення споживачами такої групи несвідомого вибору або допущення помилки під час вчинення правочину щодо обставин, які мають істотне значення.

З метою встановлення факту застосування суб’єктом господарювання нечесних комерційних практик посадові особи Держпродспоживслужби мають право одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії документів, матеріалів, довідок тощо, які мають значення для розгляду питання застосування суб’єктом господарювання нечесних комерційних практик.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.