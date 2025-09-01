Працівникам центрів комплектування заборонено видаляти записи з бодікамер, вимикати їх та перешкоджати фіксації — ТЦК

Працівник ТЦК, який використовує бодікамеру, зобов’язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує.

Фото: facebook.com/VarashRDA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 1 вересня усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Київський обласний ТЦК роз’яснив питання використання бодікамер групами оповіщення.

У центрі комплектування підкреслили, бодікамери будуть вести безперервний запис під час роботи. Цю вимогу закріплено спеціальним дорученням міністра оборони.

«Мета ініціативи - зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов’язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням», - заявили у ТЦК.

Там підкреслили, що правова основа для використання боді-камер вже існує. Згідно із законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», уповноважені представники ТЦК та поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. Для чіткого регулювання цього процесу Міністерство оборони затвердило спеціальну Інструкцію (наказ № 532 від 06.08.2024), що детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

Інструкція передбачає, що представник ТЦК, який використовує камеру, зобов’язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує.

«Запис має починатися автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов’язків, і тривати безперервно до їх завершення. Винятком є лише випадки, коли в кадр можуть потрапити військові об’єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті потреби працівника.

Важливо, що працівникам суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам. Контроль за використанням камер здійснюється відповідальною особою в ТЦК, а за інформацією з них - безпосередньо керівником», - заявили у ТЦК.

У Центрі комплектування підкреслили, що наразі існують технічні виклики, які потребують вирішення. Зокрема, це відсутність уніфікації обладнання та обмежені можливості для обробки великих обсягів відеоданих.

Для розв'язання питання Міністерство оборони, за словами заступника міністра Євгена Мойсюка, розпочало розбудову спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (ІКС). Її створення передбачатиме закупівлю уніфікованих пристроїв, створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів.

Відтепер, після завершення роботи груп оповіщення, записи з карт пам’яті автоматично завантажуватимуться на централізований захищений сервер. Термін їх зберігання становитиме щонайменше 30 днів, але у випадках, пов’язаних із розслідуваннями чи судовими процесами, записи зберігатимуться довше.

Адміністратором ІКС стане Військова служба правопорядку ЗСУ. Це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи, додали у ТЦК.

