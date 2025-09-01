У Верховій Раді пояснили, що означає для бізнесу скасування Господарського кодексу

За словами нардепа Олексія Мовчана, держпідприємства пройдуть корпоратизацію, а бізнес працюватиме за єдиними прозорими правилами.

Ухвалений Верховною Радою законопроект 6013 скасував дію пострадянського Господарського кодексу України, і наразі він офіційно втратив свою чинність. Новий закон №4196-IX передбачає ліквідацію радянської моделі управління економікою та впровадження нових прозорих правил.

Як наголосив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан, це є «справжнім проривом для української економіки».

«Законопроєкт №6013 — це ключ, який відкрив двері до довгоочікуваної і вкрай необхідної реформи. Це – революційний поштовх для України. Ми залишаємо в минулому радянську модель управління і нарешті робимо вибір на користь європейської економіки, де ключовими цінностями є конкуренція, ефективність та прозорість», – зазначив парламентар.

Мовчан пояснив, що Господарський кодекс створював правову плутанину, нерівні умови для бізнесу та поле для корупційних схем. Крім того, він став серйозною перепоною на шляху до інтеграції України з ЄС.

За новими правилами державні підприємства протягом трьох років мають пройти корпоратизацію — перетворитися на акціонерні товариства чи ТОВ, а їхнє майно буде внесене до статутного капіталу. Ті активи, які не підлягають приватизації, залишаться у власності держави чи громади, але під суворим контролем.

Водночас вся інформація про державне майно має бути внесена в єдиний відкритий реєстр, а фінансова звітність – оприлюднена у вільному доступі.

Зміни торкнуться і комунальних підприємств: нові КП більше не створюватимуть, а існуючі можна буде перетворити на ТОВ чи АТ, де власником залишиться громада.

«Для приватного бізнесу скасування ГКУ означає одне: тепер усі компанії діятимуть за єдиними, зрозумілими і ринковими правилами. Держава продаватиме не майнові комплекси із суперечливим статусом, а повноцінні корпоративні права», – підсумував Мовчан.

