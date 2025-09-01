Практика судів
  1. В Україні

У Верховій Раді пояснили, що означає для бізнесу скасування Господарського кодексу

11:42, 1 вересня 2025
За словами нардепа Олексія Мовчана, держпідприємства пройдуть корпоратизацію, а бізнес працюватиме за єдиними прозорими правилами.
У Верховій Раді пояснили, що означає для бізнесу скасування Господарського кодексу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ухвалений Верховною Радою законопроект 6013 скасував дію пострадянського Господарського кодексу України, і наразі він офіційно втратив свою чинність. Новий закон №4196-IX передбачає ліквідацію радянської моделі управління економікою та впровадження нових прозорих правил.

Як наголосив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан, це є «справжнім проривом для української економіки».

«Законопроєкт №6013 — це ключ, який відкрив двері до довгоочікуваної і вкрай необхідної реформи. Це – революційний поштовх для України. Ми залишаємо в минулому радянську модель управління і нарешті робимо вибір на користь європейської економіки, де ключовими цінностями є конкуренція, ефективність та прозорість», – зазначив парламентар.

Мовчан пояснив, що Господарський кодекс створював правову плутанину, нерівні умови для бізнесу та поле для корупційних схем. Крім того, він став серйозною перепоною на шляху до інтеграції України з ЄС.

За новими правилами державні підприємства протягом трьох років мають пройти корпоратизацію — перетворитися на акціонерні товариства чи ТОВ, а їхнє майно буде внесене до статутного капіталу. Ті активи, які не підлягають приватизації, залишаться у власності держави чи громади, але під суворим контролем.

Водночас вся інформація про державне майно має бути внесена в єдиний відкритий реєстр, а фінансова звітність – оприлюднена у вільному доступі. 

Зміни торкнуться і комунальних підприємств: нові КП більше не створюватимуть, а існуючі можна буде перетворити на ТОВ чи АТ, де власником залишиться громада.

«Для приватного бізнесу скасування ГКУ означає одне: тепер усі компанії діятимуть за єдиними, зрозумілими і ринковими правилами. Держава продаватиме не майнові комплекси із суперечливим статусом, а повноцінні корпоративні права», – підсумував Мовчан.

Нагадаємо, що Верховний Суд надав роз’яснення щодо ключових наслідків втрати чинності Господарського кодексу з 28 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України господарський кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін ухвалив постанови про підвищувальні коефіцієнти для зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів

Денис Маслов повідомив, що Кабмін нарешті ухвалив постанови про застосування підвищувальних коефіцієнтів до окладів працівників апаратів судів та помічників суддів.

В Україні з 1 вересня введений в дію закон про лобіювання

1 вересня введений в дію про лобіювання, а також набув сили закон про відповідальність за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Регулятор ринку криптовалют зможе отримувати доступ до приміщень осіб, які пов’язані з оборотом віртуальних активів

Верховна Рада готується ухвалити в цілому закон про регулювання ринку криптоактивів.

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання обігу криптоактивів, яким регулятора наділять слідчими повноваженнями

Регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

«Помічники суддів та секретарі судового засідання в умовах існуючих фінансових проблем можуть бути схильними до корупції» – Комітет ВРУ з питань правової політики

Народні депутати виступили проти надання помічникам суддів та секретарям судового засідання права доступу до державних реєстрів і банків даних.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду