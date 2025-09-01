На Житомирщині 20-річний блогер виманював гроші у глядачів під час трансляцій — як працювала схема

Під час стрімів шахрай просив глядачів переказати йому гроші, обіцяв повернути їх у подвійному розмірі, але після отримання коштів забирав їх собі та блокував людей.

Поліція Житомирської області повідомила про викриття 20-річного жителя Коростенського району, який під час інтернет-трансляцій виманював у людей гроші, обіцяючи «швидкий заробіток».

Під час стрімів молодик закликав глядачів надсилати йому кошти, нібито для подальшого подвоєння та повернення власникам. Однак після отримання переказів гроші він привласнював.

Про шахрайство правоохоронцям повідомив один із потерпілих.

Так, чоловік кілька разів переказував кошти на рахунок стрімера, загалом втративши 7 тисяч гривень. Натомість жодних «виграшів» він так і не отримав, а згодом був заблокований у трансляції.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру в шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України). Законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням.

