Кабмін врегулював новий вид премії для топ-чиновників – за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

Також зміни передбачають, що загальний розмір річних премій не може перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати державного службовця за рік.

Кабмін затвердив у новій редакції Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в державних органах, що провели класифікацію посад. Зміни внесені постановою №953.

Основна різниця полягає в уточненні та розширенні умов преміювання державних службовців категорії «А», введенні нових видів премій, чіткішому регулюванні розміру премій залежно від відпрацьованого часу та встановленні річного ліміту премій.

Введення премії за результатами щорічного оцінювання

Раніше премії обмежувалися лише місячними (до 30% посадового окладу) та квартальними (до 90% посадового окладу).

Змінами уряд ввів премію за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, розмір якої залежить від індивідуальних результатів і фонду оплати праці органу. Ця премія виплачується не пізніше грудня року оцінювання, незалежно від відпрацьованого часу в місяці виплати.

Зв’язок премій із відпрацьованим часом

Попередня редакція порядку не уточнювала, як враховується фактично відпрацьований час при нарахуванні премій.

Новий порядок чітко встановлює, що місячна або квартальна премія нараховується за фактично відпрацьований час. Це стосується також випадків відпустки, тимчасової непрацездатності чи інших ситуацій, коли виплати проводяться за середньою зарплатою.

Річний ліміт премій

Попередній порядок не містив обмежень на загальний розмір премій за рік.

Новий встановлює, що загальний розмір премій за рік не може перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати державного службовця за рік.

Уточнення критеріїв преміювання

Раніше порядок визначав, що розмір премії залежить від виконання завдань, передбачених стратегічними документами, дорученнями прем’єр-міністра.

Новий – розширює критерії, додаючи виконання завдань, визначених безпосереднім керівником, особою, що виконує його обов’язки, або умовами контракту про проходження державної служби.

Преміювання під час випробувального строку та звільнення

Якщо до цього не згадувалися умови преміювання для службовців на випробувальному строку чи тих, що звільняються, то новий порядок встановлює, що державні службовці на випробувальному строку отримують премії на загальних умовах, а при звільненні премія нараховується за фактично відпрацьований час у місяці звільнення.

Погодження премій для окремих керівників

Зміни уточнюють, що премії керівникам Держстату, ДРС, АРМА та Держпродспоживслужби погоджуються з іншими посадовцями: для Держстату — з Першим віце-прем’єр-міністром — Міністром цифрової трансформації, для ДРС, АРМА, Держпродспоживслужби — з Міністром економіки, довкілля та сільського господарства.

Порядок подання пропозицій щодо премій у грудні

Раніше було встановлено єдиний строк подання пропозицій щодо премій — до 5 числа наступного місяця, без винятків.

Нове регулювання додає виняток для грудневих премій: пропозиції подаються за сім днів до останнього дня для платежів, визначеного Казначейством, у відповідному бюджетному році.

Інші державні службовці категорії «А»

Раніше порядок не згадував преміювання інших державних службовців категорії «А» поза визначеними групами.

Новий порядок додає окремий пункт, який регулює преміювання інших державних службовців категорії «А» за погодженням із суб’єктом призначення або уповноваженою особою.

Таким чином, нова редакція деталізує механізм преміювання, вводить нові види премій (за щорічне оцінювання), встановлює залежність премій від відпрацьованого часу, річний ліміт премій та уточнює процедури погодження для окремих посад.

Нижче наводимо новий порядок.

Автор: Наталя Мамченко

