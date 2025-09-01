Практика судів
Поліція викрила схему розкрадання 3,1 млн грн «Київводоканалу» через підробку документів

12:36, 1 вересня 2025
Учасники ОЗГ постачали дешевшу українську продукцію замість задекларованої імпортної.
Слідчі Національної поліції України розкрили злочинну схему, за якою зловмисники заволоділи майже 3,1 млн гривень бюджетних коштів ПрАТ «АК «Київводоканал». Організатор схеми, засновник товариства-постачальника реагентів для очищення питної води, разом із поплічниками постачав дешевшу українську продукцію замість задекларованої імпортної, завищуючи ціни. Про це повідомила пресслужба поліції.

За даними слідства, до схеми були залучені директор підконтрольного товариства, водії та інші працівники. Для прикриття махінацій зловмисники підробляли документи про походження товару, зазначаючи в них, що реагенти нібито виготовлені в Угорщині. Це дозволяло продавати продукцію за значно вищими цінами, ніж реальна вартість українських аналогів.

Схему викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області. Експертиза підтвердила завдані збитки в розмірі майже 3,1 млн гривень.

Організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи (ОЗГ) оголошено підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном в особливо великих розмірах), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Крім того, їм інкримінують ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення офіційних документів), за якою передбачено обмеження волі до двох років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Досудове розслідування триває, зокрема перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та встановлюються додаткові особи, які можуть бути причетними до схеми.

