Практика судів
  1. В Україні

В Україні спростили порядок надання статусу дітям, постраждалим від війни

17:45, 1 вересня 2025
Нові правила розширюють можливості захисту прав дітей, – Юлія Свириденко.
В Україні спростили порядок надання статусу дітям, постраждалим від війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України оновив порядок надання статусу дітям, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Згідно з новими правилами, статус можна отримати не лише за місцем реєстрації внутрішньо переміщених осіб, а й у будь-якому місці звернення або там, де дитину виявили місцеві органи влади. Крім того, розширено перелік підстав для присвоєння статусу. Відтепер до нього включено депортацію, примусове переміщення, а також загибель або зникнення батьків унаслідок воєнних дій.

На сьогодні статус постраждалих від війни отримали понад 412 тисяч дітей. Однак, за словами Свириденко, реальна кількість дітей, які зазнали впливу війни, значно більша. Понад мільйон із них були змушені покинути свої домівки, а тисячі пережили втрати близьких, евакуації чи обстріли. «Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини», – наголосила очільниця уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Кабінет Міністрів України війна Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.

Кабмін опублікував постанову про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

Відповідно до постанови депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні.

Команда Мінцифри представила Президенту проект «Електронний суд»

Українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через Дію та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн, повідомили в Офісі Президента.

Закриття в електронних реєстрах інформації про оборонні підприємства – законодавці двічі доповнили один закон пунктом різного змісту

На підпис Президенту спрямували два закони, кожен з яких доповнює закон про публічні електронні реєстри пунктом 4 стосовно закриття інформації про оборонні підприємства, але у кожному з цих законів він має різний зміст.

Експерти навчатимуть членів ВККС як правильно мотивувати свої рішення

Також експерти проаналізують рішення ВККС та нададуть необхідні рекомендації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду