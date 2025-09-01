В Україні спростили порядок надання статусу дітям, постраждалим від війни

Нові правила розширюють можливості захисту прав дітей, – Юлія Свириденко.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України оновив порядок надання статусу дітям, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Згідно з новими правилами, статус можна отримати не лише за місцем реєстрації внутрішньо переміщених осіб, а й у будь-якому місці звернення або там, де дитину виявили місцеві органи влади. Крім того, розширено перелік підстав для присвоєння статусу. Відтепер до нього включено депортацію, примусове переміщення, а також загибель або зникнення батьків унаслідок воєнних дій.

На сьогодні статус постраждалих від війни отримали понад 412 тисяч дітей. Однак, за словами Свириденко, реальна кількість дітей, які зазнали впливу війни, значно більша. Понад мільйон із них були змушені покинути свої домівки, а тисячі пережили втрати близьких, евакуації чи обстріли. «Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини», – наголосила очільниця уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.