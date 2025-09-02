Зеленський і Путін ще не готові до зустрічі для переговорів – Ердоган

Туреччина виступає за поступове просування мирного діалогу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Президент України Володимир Зеленський та Путін наразі не готові до особистих переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це повідомило агентство Reuters.

Ердоган розповів, що під час зустрічі з Путіним у Китаї та телефонної розмови із Зеленським обговорював можливі шляхи завершення війни. Однак, за його словами, умови для зустрічі лідерів двох країн поки що не створені.

Виступаючи перед журналістами на борту літака після повернення з Китаю, де відбулася його зустріч із Путіним, Ердоган зазначив, що також провів телефонну розмову із Зеленським. Він підкреслив, що перемовини між українськими та російськими офіційними особами, які проходили в Стамбулі протягом останніх місяців, свідчать про те, що двері до мирного врегулювання залишаються відчиненими.

За словами Ердогана, Туреччина підтримує ідею «поступового підвищення рівня переговорів», щоб перетворити сподівання на мир у реальні результати. Він додав, що будь-яка ініціатива зрештою потребуватиме обговорення на рівні лідерів держав, але наразі необхідні умови для цього ще не сформовані.

