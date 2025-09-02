Практика судов
Зеленский и Путин еще не готовы к встрече для переговоров – Эрдоган

15:15, 2 сентября 2025
Турция выступает за постепенное продвижение мирного диалога.
Фото: Today.ua
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин пока не готовы к личным переговорам о прекращении войны в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эрдоган рассказал, что во время встречи с Путиным в Китае и телефонного разговора с Зеленским обсуждал возможные пути завершения войны. Однако, по его словам, условия для встречи лидеров двух стран пока не созданы.

Выступая перед журналистами на борту самолета после возвращения из Китая, где состоялась его встреча с Путиным, Эрдоган отметил, что также провел телефонный разговор с Зеленским. Он подчеркнул, что переговоры между украинскими и российскими официальными лицами, которые проходили в Стамбуле в течение последних месяцев, свидетельствуют о том, что дверь к мирному урегулированию остается открытой.

По словам Эрдогана, Турция поддерживает идею «постепенного повышения уровня переговоров», чтобы превратить надежды на мир в реальные результаты. Он добавил, что любая инициатива в конечном итоге потребует обсуждения на уровне лидеров государств, но пока необходимые условия для этого еще не сформированы.

