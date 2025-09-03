Практика судів
Прокуратура у Києві вимагає через суд привести укриття на Сирці до належного стану

20:39, 3 вересня 2025
Сховище має слугувати укриттям для понад 800 мешканців.
Прокуратура у Києві вимагає через суд привести укриття на Сирці до належного стану
Подільська окружна прокуратура Києва подала позов до суду в якому просить зобов’язати приватне товариство, яке є балансоутримувачем укриття на вулиці Некрасова в Подільському районі, привести його до належного технічного стану.

Правоохоронці наполягають на зобов’язанні власника привести сховище до належного технічного стану, адже воно має слугувати укриттям для понад 800 мешканців, однак наразі не готове до використання.

За результатами перевірок виявлено численні порушення: несправність інженерних мереж, відсутність пожежного та евакуаційного обладнання, сліди затоплення й грибок. Також укриття не пристосоване для доступу маломобільних людей.

Попри численні акти перевірок та приписи контролюючих органів, балансоутримувач не усунув недоліки.

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, розгляд триває, повідомила пресслужба столичної прокуратури.

