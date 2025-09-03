Практика судов
  1. В Украине

Прокуратура в Киеве требует через суд привести укрытие на Сырце в надлежащее состояние

20:39, 3 сентября 2025
Убежище должно служить укрытием для более чем 800 жителей.
Прокуратура в Киеве требует через суд привести укрытие на Сырце в надлежащее состояние
Подольская окружная прокуратура Киева подала иск в суд, в котором просит обязать частное товарищество, являющееся балансодержателем укрытия на улице Некрасова в Подольском районе, привести его в надлежащее техническое состояние.

Правоохранители настаивают на обязанности владельца привести убежище в надлежащее техническое состояние, ведь оно должно служить укрытием для более чем 800 жителей, однако сейчас не готово к использованию.

По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения: неисправность инженерных сетей, отсутствие пожарного и эвакуационного оборудования, следы затопления и грибок. Также укрытие не приспособлено для доступа маломобильных людей.

Несмотря на многочисленные акты проверок и предписания контролирующих органов, балансодержатель не устранил недостатки.

Киевский окружной административный суд открыл производство по делу, рассмотрение продолжается, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

