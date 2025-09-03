На Черкащині судитимуть чоловіка, який отримав хабар за «допомогу» в отриманні посвідчення водія

Свої «послуги» зловмисник оцінив у розмірі 12 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Корсунь-Шевченківський, який пообіцяв використати свої особисті зв’язки та вплинути на посадових осіб територіального сервісного центру МВС України з метою успішного проходження теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Свої «послуги» він оцінив у розмірі 12 тис грн.

«11 липня поточного року правоохоронці задокументовали факт отримання частини коштів - 6 тис грн у безготівковій формі на банківську картку зловмисника. За місцем його проживання проведено обшук та вилучено речові докази», - заявили у прокуратурі.

Зловмиснику загрожує покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.