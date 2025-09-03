В Черкасской области будут судить мужчину, который получил взятку за «помощь» в получении водительского удостоверения

Свои «услуги» злоумышленник оценил в размере 12 тысяч гривен.

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Корсунь-Шевченковский, который пообещал использовать свои личные связи и повлиять на должностных лиц территориального сервисного центра МВД Украины с целью успешной сдачи теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Свои «услуги» он оценил в размере 12 тыс. грн.

«11 июля текущего года правоохранители задокументировали факт получения части средств — 6 тыс. грн в безналичной форме на банковскую карту злоумышленника. По месту его проживания проведен обыск и изъяты вещественные доказательства», — заявили в прокуратуре.

Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

