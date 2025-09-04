Практика судів
Уряд виділив 500 млн гривень на шкільні автобуси для прифронтових громад

07:54, 4 вересня 2025
Кошти виділено з залишків освітньої субвенції для підтримки освіти та українського виробника.
Уряд виділив 500 млн гривень на шкільні автобуси для прифронтових громад
Кабінет Міністрів України додатково виділив 500 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів, зокрема для громад, розташованих у прифронтових зонах. Фінансування розподілять між громадами, які потребують забезпечення безперебійного транспортування учнів і педагогів до закладів освіти. Пріоритет надаватиметься регіонам, де шкільні автобуси були передані Збройним силам України або знищені чи викрадені через російську збройну агресію. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Для реалізації цієї ініціативи не знадобилися додаткові бюджетні кошти – фінансування забезпечено за рахунок залишків освітньої субвенції, що зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету.

Раніше у 2025 році на закупівлю шкільних автобусів уже було виділено 1,873 мільярда гривень, що разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів дозволить придбати понад 600 автобусів.

Усі шкільні автобуси в Україні виготовляються з урахуванням вимог локалізації. У 2025 році частка локалізації становить не менше 25%, у 2026 році вона зросте до 30%, а надалі збільшуватиметься на 5% щороку, доки не досягне 40%.

Закупівля шкільних автобусів має подвійну мету: забезпечення транспортування учнів і педагогів до шкіл, а також підтримка вітчизняного виробника в рамках державної політики «Зроблено в Україні».

