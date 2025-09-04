Уряд виділив 500 млн гривень на шкільні автобуси для прифронтових громад

Кошти виділено з залишків освітньої субвенції для підтримки освіти та українського виробника.

Кабінет Міністрів України додатково виділив 500 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів, зокрема для громад, розташованих у прифронтових зонах. Фінансування розподілять між громадами, які потребують забезпечення безперебійного транспортування учнів і педагогів до закладів освіти. Пріоритет надаватиметься регіонам, де шкільні автобуси були передані Збройним силам України або знищені чи викрадені через російську збройну агресію. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Для реалізації цієї ініціативи не знадобилися додаткові бюджетні кошти – фінансування забезпечено за рахунок залишків освітньої субвенції, що зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету.

Раніше у 2025 році на закупівлю шкільних автобусів уже було виділено 1,873 мільярда гривень, що разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів дозволить придбати понад 600 автобусів.

Усі шкільні автобуси в Україні виготовляються з урахуванням вимог локалізації. У 2025 році частка локалізації становить не менше 25%, у 2026 році вона зросте до 30%, а надалі збільшуватиметься на 5% щороку, доки не досягне 40%.

Закупівля шкільних автобусів має подвійну мету: забезпечення транспортування учнів і педагогів до шкіл, а також підтримка вітчизняного виробника в рамках державної політики «Зроблено в Україні».

