Правительство выделило 500 млн гривен на школьные автобусы для прифронтовых общин

07:54, 4 сентября 2025
Средства выделены из остатков образовательной субвенции для поддержки образования и украинского производителя.
Кабинет Министров Украины дополнительно выделил 500 миллионов гривен на закупку школьных автобусов, в частности для общин, расположенных в прифронтовых зонах. Финансирование распределят между общинами, которые нуждаются в обеспечении бесперебойной транспортировки учеников и педагогов в учебные заведения. Приоритет будет отдаваться регионам, где школьные автобусы были переданы Вооруженным силам Украины или уничтожены или похищены из-за российской вооруженной агрессии. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Для реализации этой инициативы не потребовались дополнительные бюджетные средства – финансирование обеспечено за счет остатков образовательной субвенции, хранящихся на счетах специального фонда государственного бюджета.

Ранее в 2025 году на закупку школьных автобусов уже было выделено 1,873 миллиарда гривен, что вместе с софинансированием из местных бюджетов позволит приобрести более 600 автобусов.

Все школьные автобусы в Украине производятся с учетом требований локализации. В 2025 году доля локализации составляет не менее 25%, в 2026 году она вырастет до 30%, а в дальнейшем будет увеличиваться на 5% ежегодно, пока не достигнет 40%.

Закупка школьных автобусов преследует двойную цель: обеспечение транспортировки учеников и педагогов в школы, а также поддержка отечественного производителя в рамках государственной политики «Сделано в Украине».

