Членство України в ЄС виділено окремим пунктом у гарантіях безпеки, – Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки: вступ України в ЄС – обов’язковий пункт списку вимог.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в Європейському Союзі є однією з ключових гарантій безпеки, які Київ розглядає як пріоритет, і воно винесене в окремий пункт у списку вимог України. Про це Президент України повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі.

«Серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі – для нас це обов'язкові економічні, політичні та геополітичні гарантії безпеки. Тому в нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт», – наголосив Зеленський.

