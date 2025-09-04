Членство Украины в ЕС выделено отдельным пунктом в гарантиях безопасности, – Зеленский

Зеленский о гарантиях безопасности: вступление Украины в ЕС – обязательный пункт списка требований.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в Европейском Союзе является одной из ключевых гарантий безопасности, которые Киев рассматривает как приоритет, и оно вынесено в отдельный пункт в списке требований Украины. Об этом Президент Украины сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи «коалиции решительных» в Париже.

«Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе – для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт», – подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.