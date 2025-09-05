Посадовицю аеропорту Одеси підозрюють у завданні збитків на 15,6 млн гривень

В.о. директора аеропорту Одеси сприяла передачі статусу експлуатанта приватній компанії, – НАБУ.

Виконувачу обов’язків генерального директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» повідомлено про підозру у завданні підприємству збитків на суму понад 15,6 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, посадовиця умисно не подала до Державної авіаційної служби України заявку на сертифікацію аеродрому, яка з 2003 року дозволяла комунальному підприємству отримувати прибуток від авіакомпаній за послуги зі зльоту, посадки та стоянки літаків.

Крім того, замість захисту інтересів комунального підприємства підозрювана сприяла передачі статусу експлуатанта аеропорту приватній компанії. У результаті в грудні 2020 року КП «Міжнародний аеропорт Одеса» втратило цей статус, а приватна компанія стала новим експлуатантом і почала заробляти на наданні авіаційним компаніям відповідних послуг.

Ці дії призвели до завдання територіальній громаді міста Одеси збитків на суму понад 15,6 мільйона гривень. Дії підозрюваної кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

