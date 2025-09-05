Должностное лицо аэропорта Одессы подозревают в нанесении ущерба на 15,6 млн гривен

И.о. директора аэропорта Одессы способствовала передаче статуса эксплуатанта частной компании, – НАБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исполняющему обязанности генерального директора коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса» сообщено о подозрении в нанесении предприятию ущерба на сумму более 15,6 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, должностное лицо умышленно не подала в Государственную авиационную службу Украины заявку на сертификацию аэродрома, которая с 2003 года позволяла коммунальному предприятию получать прибыль от авиакомпаний за услуги по взлету, посадке и стоянке самолетов.

Кроме того, вместо защиты интересов коммунального предприятия подозреваемая способствовала передаче статуса эксплуатанта аэропорта частной компании. В результате в декабре 2020 года КП «Международный аэропорт Одесса» потеряло этот статус, а частная компания стала новым эксплуатантом и начала зарабатывать на предоставлении авиационным компаниям соответствующих услуг.

Эти действия привели к нанесению территориальной общине города Одессы ущерба на сумму более 15,6 миллиона гривен. Действия подозреваемой квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.