Усі шкільні підручники будуть доставлені до 15 вересня, – Оксен Лісовий

13:04, 5 вересня 2025
На 2025 рік надруковано 8,6 млн примірників, 88% уже прийнято школами.
Усі шкільні підручники будуть доставлені до 15 вересня, – Оксен Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий запевнив, що до 15 вересня всі заплановані підручники будуть доставлені до шкіл та юридично прийняті.

«Важливою складовою якісного освітнього процесу є підручники і їх вчасна доставка до шкіл. Загальна потреба у 2025 році становила понад 8,6 млн примірників зі 110 найменувань, що на 12% більше, ніж торік», – зазначив Лісовий.

За його словами, друк усіх підручників завершили до 30 липня 2025 року. Станом на 1 вересня школами було прийнято 84% підручників, а на момент виступу міністра цей показник зріс до 88%. «Решта завершення облікових процедур триватиме до 15 вересня», – додав він.

Міністр уточнив, що йдеться виключно про підручники для 8-х класів «Нової української школи», які друкувалися цього року. Водночас усі інші класи забезпечені підручниками на 100%.

діти МОН України навчання школа

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
