Усі шкільні підручники будуть доставлені до 15 вересня, – Оксен Лісовий

На 2025 рік надруковано 8,6 млн примірників, 88% уже прийнято школами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий запевнив, що до 15 вересня всі заплановані підручники будуть доставлені до шкіл та юридично прийняті.

«Важливою складовою якісного освітнього процесу є підручники і їх вчасна доставка до шкіл. Загальна потреба у 2025 році становила понад 8,6 млн примірників зі 110 найменувань, що на 12% більше, ніж торік», – зазначив Лісовий.

За його словами, друк усіх підручників завершили до 30 липня 2025 року. Станом на 1 вересня школами було прийнято 84% підручників, а на момент виступу міністра цей показник зріс до 88%. «Решта завершення облікових процедур триватиме до 15 вересня», – додав він.

Міністр уточнив, що йдеться виключно про підручники для 8-х класів «Нової української школи», які друкувалися цього року. Водночас усі інші класи забезпечені підручниками на 100%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.