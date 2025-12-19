  1. В Україні

Зеленський про «Орешнік» в Білорусі: Україна знає місце розміщення і передала дані партнерам

15:15, 19 грудня 2025
Інформацію щодо розміщення в Білорусі «Орешніка» Україна передала партнерам.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країні відомо, де в Білорусі буде розміщений російський комплекс балістичних ракет «Орешник».Про це він сказав під час пресконференції із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

«Завершується переміщення «Орешника» на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде. Де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як реагувати», — сказав Глава держави.

Зеленський також заявив, що Київ попереджав США та європейські країни про розміщення цих ракет у Білорусі та окреслювали, які країни можуть бути під загрозою.

Україна Білорусь Володимир Зеленський

