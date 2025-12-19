Зеленский об «Орешнике» в Беларуси: Украина знает место размещения и передала данные партнерам

Информацию о размещении в Беларуси «Орешника» Украина передала партнерам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стране известно, где в Беларуси будет размещен российский комплекс баллистических ракет «Орешник». Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Завершается перемещение „Орешника“ на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет. Где будет размещение. Мы эту информацию передаем нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать», — сказал глава государства.

Зеленский также заявил, что Киев предупреждал США и европейские страны о размещении этих ракет в Беларуси и очерчивал, какие страны могут оказаться под угрозой.

