Все школьные учебники будут доставлены до 15 сентября, – Оксен Лесовой

На 2025 год напечатано 8,6 млн экземпляров, 88% уже принято школами.

Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой заверил, что до 15 сентября все запланированные учебники будут доставлены в школы и юридически приняты.

«Важной составляющей качественного образовательного процесса являются учебники и их своевременная доставка в школы. Общая потребность в 2025 году составила более 8,6 млн экземпляров из 110 наименований, что на 12% больше, чем в прошлом году», — отметил Лисовой.

По его словам, печать всех учебников завершили до 30 июля 2025 года. По состоянию на 1 сентября школами было принято 84% учебников, а на момент выступления министра этот показатель вырос до 88%. «Остальное завершение учетных процедур продлится до 15 сентября», – добавил он.

Министр уточнил, что речь идет исключительно об учебниках для 8-х классов «Новой украинской школы», которые печатались в этом году. В то же время все остальные классы обеспечены учебниками на 100%.

