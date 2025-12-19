Зеленський назвав рішення ЄС про 90 млрд євро для України «важливою перемогою»
Президент Володимир Зеленський привітав рішення лідерів ЄС надати Україні фінансову підтримку на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки.
Глава держави наголосив, що рішення Євросоюзу є перемогою для України, без них було б дуже складно.
«Для нас на сьогодні це важлива перемога, ці 90 мільярдів. Нам би без них було дуже складно, дуже важко. Ви це розумієте прекрасно... В будь-якому випадку це прив’язано до репарацій російських», — сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві.
Президент наголосив, що рішення європейських лідерів — «це сигнал русским, що немає сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить, ми не будемо сипатися на фронті».
Додамо, що Україна зобов’язується повертати позику лише після отримання репарацій від Росії — якщо вони будуть виплачені.
