  1. В Україні

Зеленський назвав рішення ЄС про 90 млрд євро для України «важливою перемогою»

15:06, 19 грудня 2025
Президент наголосив, що фінансова підтримка Євросоюзу на 2026–2027 роки є критично важливою для України.
Президент Володимир Зеленський привітав рішення лідерів ЄС надати Україні фінансову підтримку на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки.

Глава держави наголосив, що рішення Євросоюзу є перемогою для України, без них було б дуже складно.

«Для нас на сьогодні це важлива перемога, ці 90 мільярдів. Нам би без них було дуже складно, дуже важко. Ви це розумієте прекрасно... В будь-якому випадку це прив’язано до репарацій російських», — сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві.

Президент наголосив, що рішення європейських лідерів  — «це сигнал русским, що немає сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить,  ми не будемо сипатися на фронті».

Додамо, що Україна зобов’язується повертати позику лише після отримання репарацій від Росії — якщо вони будуть виплачені.

