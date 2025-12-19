  1. В Украине

Зеленский назвал решение ЕС о 90 млрд евро для Украины «важной победой»

15:06, 19 декабря 2025
Президент подчеркнул, что финансовая поддержка Евросоюза на 2026–2027 годы является критически важной для Украины.
Президент Владимир Зеленский приветствовал решение лидеров ЕС предоставить Украине финансовую поддержку в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Глава государства подчеркнул, что решение Евросоюза является победой для Украины, без них было бы очень сложно.

«Для нас на сегодня это важная победа, эти 90 миллиардов. Нам бы без них было очень сложно, очень тяжело. Вы это прекрасно понимаете... В любом случае это привязано к репарациям российских», — сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Каролем Навроцким пресс-конференции в Варшаве.

Президент подчеркнул, что решение европейских лидеров — «это сигнал русским, что нет смысла им продолжать воевать, потому что мы поддержаны финансово, а значит, мы не будем сыпаться на фронте».

Добавим, что Украина обязуется возвращать заем только после получения репараций от России — если они будут выплачены.

президент Владимир Зеленский

Лента новостей

Блоги
Публикации
