В Україні прокуратура провела операцію «Ухилянт» — понад 270 чоловіків хотіли уникнути мобілізації

В межах операції «Ухилянт» правоохоронці викрили низку схем уникнення мобілізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку вересня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора організувала проведення операції «Ухилянт». У її межах вже викрито схеми, завдяки яким понад 270 чоловіків призовного віку намагалися уникнути мобілізації. Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

Прокурори встановили, що у вересні 2024 – січні 2025 років військовослужбовці Державної прикордонної служби, перебуваючи у складі нарядів у пункті пропуску «Угринів», свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України. У такий спосіб було переправлено понад 80 військовозобов’язаних.

П’ятьом прикордонникам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще один механізм ухилення від мобілізації організував мешканець Львова. Він виготовляв підроблені документи медичних закладів для звільнення чоловіків від служби та їх зняття з військового обліку. За даними слідства, щонайменше 10 осіб скористалися цією схемою, четверо з них згодом були незаконно переправлені за кордон.

Організатору повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у ході розслідування задокументовано факти незаконного зняття з обліку, бронювання та отримання відстрочки від мобілізації ще понад 180 осіб. Їм, посадовим особам територіальних центрів комплектування, а також медичних закладів буде надано належну правову оцінку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.